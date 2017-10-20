Уловки Крамера

Lionsgate выпустили три новых проморолика восьмой части фильма ужасов «Пила». В российском прокате продолжение популярной хоррор-франшизы с участием Тобина Белла окажется 26 октября.

По городу прокатывается волна убийств: полицейские обнаруживают всё больше тел жертв, обезображенных с особой жесткостью неизвестным маньяком. Однако полученные в ходе расследования улики прямо указывают на одного человека: Джона Крамера (Тобин Белл). Но как это возможно? Убийца, известный по прозвищу Пила, считается мертвым уже более десяти лет. Основных версий оказывается две: либо за новыми преступлениями стоит некий фанат-последователь Крамера, решивший довести кровавую миссию своего учителя до конца, либо же кто-то из правоохранительных органов, знакомый со всеми тонкостями дела маньяка-Пилы.

Также в актерском составе проекта значатся Лаура Вандерворт, Каллум Кит Ренни, Ханна Андерсон, Мэтт Пассмор, Бриттани Аллен, Майкл Бойсверт, Лорен Битти и другие. Режиссерами проекта выступили братья Майкл и Питер Спириги («Патруль времени»). Сценарий написали Джош Столберг и Пит Голдфингер, работавшие над «Криком в общаге» и «Пираньями 3D».