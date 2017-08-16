Умерла актриса Вера Глаголева

В Германии в возрасте 61 года ушла из жизни российская актриса Вера Глаголева. Причиной смерти народной артистки, скончавшейся в клинике под Баден-Баденом, стало онкологическое заболевание.

Свою первую роль в кино Глаголева сыграла в 1975 году в картине «На край света…» режиссера Родиона Нахапетова. Позднее актриса вышла замуж за Нахапетова, снявшись в его лентах «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе», «Идущий следом», «Враги» и «Зонтик для новобрачных».

Кроме того, Глаголева удостоилась звания «Лучшей актрисы 1986 года» по результатам опроса журнала «Советский экран» за участие в картине «Выйти замуж за капитана» и успела попробовать себя в качестве режиссера, поставив фильмы «Сломанный свет», «Заказ», «Чертово колесо», «Одна война» и «Две женщины».