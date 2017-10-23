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Успешный Перри

23.10.2017 10:12
Успешный Перри

Комедийный хоррор «Бу 2! Хэллоуин Мэдеи» режиссера Тайлера Перри стремительно ворвался в американский прокат, взобравшись на первую строчку бокс-офиса с $21,7 миллиона за первый уик-энд.

Второе место досталось еще одному новичку, фильму-катастрофе «Геошторм» с Джерардом Батлером, заработавшему $13,3 миллиона в США и $49,6 миллиона в зарубежном прокате. На третью строчку опустился лидер прошлой недели ‒ фильм ужасов «Счастливого дня смерти», копилка которого пополнилась еще на $9,4 миллиона (в целом лента заработала $53,6 миллиона).

 

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