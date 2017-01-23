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Усталый герой

23.01.2017 18:01
Усталый герой

Хью Джекман в образе престарелого Росомахи из супергеройской драмы «Логан» оказался на обложке свежего номера Empire. Премьера заключительной части трилогии сольных фильмов о легендарном мутанте ожидается в начале марта.

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Потрепанный временем Логан ухаживает за больным Профессором Икс (Патрик Стюарт) в убежище на границе США и Мексики. Но попытки Логана скрыться от мира и своего наследия прекращаются ровно на том моменте, когда в их жизни появляется девочка-мутант (Дафна Кин), преследуемая силами зла.

Сценарий писали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и сам Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Стивен Мерчант (Калибан), Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант (доктор Зандер Райс), Эрик Ла СалльДорис Моргадо, Элизабет Родригес, Дэйв ДэвисЛорен ГроссДэвид КаллавэйРебекка ЧулевДж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

На российских экранах «Логан» окажется 2 марта.

 

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