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Ужасы во тьме

06.06.2017 17:30
Ужасы во тьме

Режиссер перезапуска «Мумии» Алекс Курцман рассказал в новом интервью Fandom о включении в киновселенную монстров Universal (она же «Тёмная вселенная») «Призрака Оперы» и «Горбуна из Нотр-Дама», а также назвал имена актеров, которых он бы хотел увидеть в звездном касте франшизы.

«В данный момент мы собираемся снять “Франкенштейна”, “Невесту Франкенштейна”, “Дракулу”, “Тварь из Чёрной Лагуны”, “Призрака Оперы”, “Горбуна из Нотр-Дама” и “Человека-Невидимку”. Некоторые персонажи из этих картин могут получить развитие и в рамках спин-оффов», – сообщил Курцман. Что касается участия новых звезд в фильмах киновселенной, то режиссер признался, что хотел бы привлечь к участию в них «Майкла Фассбендера, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Анджелину Джоли».

Помимо указанных Курцманом проектов Universal также ведут разработку ребута «Ван Хельсинга» и «Человека-Волка», на заглавную роль в котором претендует Дуэйн «Скала» Джонсон. Премьера дебютной ленты из «Тёмной вселенной», «Мумии», состоится уже в этот четверг.

 

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