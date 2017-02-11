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В ожидании Вия

11.02.2017 15:00
В ожидании Вия

Продюсер Алексей Петрухин объявил о завершении съемок российско-китайского фэнтези «Путешествие в Китай. Тайна железной маски» – сиквела ленты «Вий», в котором сыграли Джейсон ФлемингПавел ВоляРутгер Хауэр, Андрей Мерзликин, Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер.

По сюжету, английский путешественник Джонатан Грин (Флеминг) получает от императора Петра I заказ на изготовление карт восточных рубежей России. Ему предстоит долгий путь, полный невероятных приключений и опасностей, который приведёт его… в Китай! Картограф столкнётся с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, принцессами из Поднебесной, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ваном, Царём всех драконов.

Режиссером и сценаристом выступил Олег Степченко, команда Джеки Чана занималась постановкой боевых и экшен-сцен. В касте также значатся Юрий КолокольниковЧжан Ланьсинь, Чарльз Дэнс, Александр РобакКристофер Фэйрбэнк, Анна Чурина и другие. Одну из главных ролей исполнила Яо Синтон, ранее снимавшаяся вместе с Чаном в «Доспехах бога 3: Миссия Зодиак».

Точная дата премьеры «Путешествия в Китай» пока что не называется.

 

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