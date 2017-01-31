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Ванна Айзекса

31.01.2017 18:10
Ванна Айзекса

Fox поделились новым отрывком из хоррора «Лекарство от здоровья» режиссера Гора Вербински, вернувшегося после длительного перерыва к жанру ужасов. Главные роли исполнили Джейсон Айзекс, Дэйн ДеХаан и Миа Гот.

Амбициозный молодой работник одной из крупных американских фирм (ДеХаан) едет в идиллический, но загадочный оздоровительный центр в швейцарских Альпах, чтобы разыскать директора компании, который уж больно долго находится там на лечении. По прибытии он узнает, что тот исчез. Задержавшись для выяснения обстоятельств, герой вскоре начинает подозревать, что чудодейственные лечебные процедуры на самом деле совсем не то, чем кажутся. Его рассудок подвергается серьезному испытанию, когда он начинает узнавать пугающие секреты этого места и обнаруживает, что подвержен той же странной болезни, которая удерживает здесь всех надеющихся на исцеление постояльцев.

Российский релиз «Лекарства от здоровья» намечен на 30 марта.

 

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