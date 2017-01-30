Вечный негодяй

За Джейсоном Айзексом давно закрепилась репутация актера, играющего в основном отрицательных персонажей. Недавно Айзекс рассказал, что изначально планировал отказаться от роли Люциуса Малфоя в ленте «Гарри Поттер и Тайная комната», поскольку не хотел примерять на себя образ еще одного злодея.

«Я прослушивался на роль Златопуста Локонса и был немного разочарован, когда в комнату вошел Крис Коламбус и спросил, читал ли я весь сценарий. Я ответил “да”, и тогда меня, конечно же, попросили почитать за Люциуса Малфоя. Уже через неделю они предложили мне роль.

Тогда я сказал своему агенту: “Ответь им нет. Скажи большое спасибо, что я польщен и так далее, но нет”. Он предложил мне обдумать это как следует, но я был уверен, что Малфой слишком похож на Капитана Крюка. Затем мне стали названивать племянники, крестники, в общем, все мои знакомые дети с их родителями звонили мне и твердили, что я должен сыграть эту роль. Не потому, что они переживали о моей актерской карьере, но из-за желания попасть на съемочную площадку. Поэтому я, к моему же счастью, согласился», – говорит Айзекс.