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Великий браслет

21.01.2017 14:40
Великий браслет

Канал NBC готовит сериальную адаптацию популярной комикс-серии 1990-х «Клинок ведьм». Над сценарием работают Кэрол МендельсонC.S.I. Место преступления») и Кэролайн ДрисДневники вампира», «Тайны Смолвиля»).

В центре сюжета находится нью-йоркский детектив Сара Пеццини, расследующая дело неуловимого серийного убийцы. Однажды браслет, который она носила всю свою жизнь, дарует ей сверхъестественную силу. Браслет под названием «Клинок Ведьм» является древним амулетом, на протяжении истории принадлежавшим многим великим женщинам, среди которых теперь оказалась и Пеццини.

Дата начала съемок «Клинка ведьма» не разглашается.

 

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