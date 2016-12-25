Веселье Хуана

Хуан Антонио Байона поделился новыми подробностями о сиквеле нашумевшей ленты «Мир Юрского Периода» в беседе с The Playlist. По словам режиссера, вторая часть не только станет масштабнее, но и сможет предложить нечто действительное новое для франшизы.

«После создания “Невозможного” и “Голоса монстра”, я решил по-настоящему повеселиться и взяться за фильм о динозаврах вместе со Стивеном Спилбергом. Это внушительный проект, гораздо масштабнее предыдущей части.

Думаю, самым сложным для меня в создании пятой ленты франшизы стало продумывание того, как правильно внести новые элементы, при этом сохранив уважение к виденному нами ранее, к наследию серии, удержав баланс между ними. Колину Треворроу, как мне кажется, это замечательно удалось с первой картиной. И я даже был удивлен, когда он впервые пришел ко мне с этим сюжетом, уводящим историю в совершенно незнакомые места, работающим с элементами из старых фильмов, переосмысливающим их», – говорит Байона.

Автором сценария, помимо Треворроу, выступает Дерек Коннолли. В каст на данный момент записались звезды первой части, Брайс Даллас Ховард и Крис Пратт, а также новички франшизы: Тоби Джонс, Рэйф Сполл и Джастис Смит. Продюсированием ленты занимаются Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.

Мировая премьера «Мир Юрского Периода 2» состоится 22 июня 2018 года.