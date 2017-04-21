Веселые лекарства

Netflix выложили первый тизер комедийного сериала «Disjointed» от продюсера и сценариста Чака Лорри («Теория большого взрыва», «2,5 человека»). В центре сюжета находится женщина по имени Рут (Кэти Бэйтс), вместе со своими тремя сыновьями управляющая магазином с лечебной марихуаной.

Бэйтс сыграет сторонницу легализации травки, достижению которой она посвятила практически всю свою жизнь, и ее мечта в итоге сбывается, когда женщина становится владелицей точки по продаже лечебной марихуаны в Лос-Анджелесе. Компанию ей составят три сына ‒ продавца «лекарств» и глубоко замороченный охранник.

Над сценарием сериала Чак Лорри работал вместе с Дэвидом Джавербаумом, а режиссером пилотного эпизода выступил Роб Шиллер. Netflix заказали 20 получасовых эпизодов шоу, премьера ожидается 25 августа.