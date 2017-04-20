Веское имя

Variety подловили режиссера Джосса Уидона на премьере «Стражей Галактики. Часть 2» и расспросили о фильме «Бэтгёрл», который он в данный момент создает для DC и WB. Уидон рассказал о работе над сценарием, а также поделился своими мыслями о том, кто может получить заглавную роль в фильме.

«У меня есть столько всего, что нужно рассказать о ней, и я невероятно взволнован», – говорит Уидон. «Сейчас я прорабатываю персонажа, вступаю в диалог с ней, только потом станет ясно, кто должен сыграть её. Но сомневаюсь, что это будет громкое имя. Для начала мне нужно найти саму Бэтгёрл, а потом уже заниматься кастингом».

Впрочем, Джосс не стал отрицать, что образ Барбары Гордон может воплотить и голливудская звезда: «Я совершенно не против кинозвезд, они замечательные, но нам всё равно необходимо, чтобы исполнительница идеально подходила для роли. В данном случае сам персонаж имеет значительный вес, поэтому известность актрисы уже не так важна».

Детали сюжета картины из расширенной вселенной DC не раскрываются, но известно, что в фильме появятся и другие известные герои из мира Готэма. О дате релиза «Бэтгёрл» на данный момент не сообщается.