Власть южан

По завершении работы над 8-м сезоном «Игры престолов» шоураннеры Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс не будут сидеть без дела и создадут для HBO теледраму под названием «Конфедерат».

Действие сериала развернется в альтернативной вселенной, где победу в Гражданской войне в США одержали южане, что привело к началу уже третьей Гражданской войны. В итоге южные штаты прибрали власть к своим рукам, узаконив рабство и положив его в основу устройства обновленного государства. Сюжет будет развиваться по обе стороны линии Мэйсона – Диксона, символической границы между свободными от рабства штатами Севера и рабовладельческими штатами Юга, с участием борцов за свободу, рабовладельцев. политиков, аболиционистов, журналистов, руководителей рабовладельческого конгломерата и семей людей, которые находятся в подчинении.﻿

Бениофф и Уайсс возьмут на себя обязанности сценаристов и шоураннеров проекта. Написанием скриптов также займутся Нишель Трэмбле («Хорошая жена», «Правосудие») и Малкольм Спеллман («Империя»).

Производство «Конфедерата» начнется сразу после выхода финального сезона «Игры престолов», который ожидается в 2018-2019 году.