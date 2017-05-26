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Вместо Ксавье

26.05.2017 12:20
Вместо Ксавье

Несмотря на распространенные слухи, Профессор Икс в исполнении Джеймса МакЭвоя всё-таки не появится в фильме «Новые мутанты». Вместо него «опеку» над юными супергероями поручат доктору Сесилии Рейес, роль которой исполнит Розарио Доусон.

«Новые мутанты» будут заметно отличаться по стилю от предыдущих частей франшизы: вместо классического sci-fi экшена нас ждет нечто, описываемое как «Стивен Кинг встречает Джона Хьюза», то есть молодежная драма, выполненная в хоррор-стилистике. В качестве близкого по духу проекта называется сериал «Очень странные дела».

Команда «Новых мутантов» состоит из следующих персонажей: Мэджик (Аня Тэйлор-Джой), сестра Колосса и могущественная колдунья, умеющая телепортироваться; Вулфсбэйн (Мэйси Уильямс), которая может превращаться в оборотня по собственному желанию; Дани Мунстар, известная как Мираж, и способная воплощать чужие мысли и страхи; Пушечное ядро, обладающий способностью взлетать; Санспот, поглощающий излучение Солнца и выделяющий мощные потоки энергии, и Варлок, техно-органическое существо, меняющее свою форму и размеры.

Режиссерское кресло проекта занимает Джош БунВиноваты звезды»), над сценарием работали Нэйт Гуолтни, Скотт Нойстадтер, Майкл Х. Уэбер и сам Бун. Релиз блокбастера из киновселенной Людей Икс ожидается 13 апреля 2018 года.

 

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