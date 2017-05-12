Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Боевое братство.
10 голливудских звезд, служивших в армии
Это «ж-ж-ж» – неспроста!
10 фильмов с самыми смертоносными насекомыми
Успеть к премьере.
12 идей, добавленных в фильмы в последний момент
В жизни, как в кино.
10 реальных преступлений, вдохновленных кинофильмами
На народные деньги.
10 фильмов и сериалов, созданных благодаря краудфандингу
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Волчья магия

12.05.2017 09:50
Волчья магия

Подтвердился давний слух о кастинге «Новых мутантов» из киновселенной Людей Икс: Аня Тэйлор-Джой и Мэйси Уильямс действительно получили роли Мэджик и Вулфсбэйн соответственно.

«Новые мутанты» будут заметно отличаться по стилю от предыдущих частей франшизы: вместо классического sci-fi экшена нас ждет нечто, описываемое как «Стивен Кинг встречает Джона Хьюза», то есть молодежная драма с хоррор-элементами. В качестве близкого по духу проекта называется сериал «Очень странные дела».

Команда состоит из следующих персонажей: Мэджик (Тэйлор-Джой), сестра Колосса и могущественная колдунья, умеющая телепортироваться; Вулфсбэйн (Уильямс), которая может превращаться в оборотня по собственному желанию; Дани Мунстар, известная как Мираж, и способная воплощать чужие мысли и страхи; Пушечное ядро (Нэт Вулф), обладающий способностью взлетать; Санспот, поглощающий излучение Солнца и выделяющий мощные потоки энергии, и Варлок, техно-органическое существо, меняющее свою форму и размеры.

Режиссерское кресло проекта занимает Джош БунВиноваты звезды»), над сценарием работали Нэйт Гуолтни, Скотт Нойстадтер, Майкл Х. Уэбер и сам Бун. Мировая премьера супергеройской ленты запланирована на 13 апреля 2018 года.

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 21.11-27.11. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
27.11.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 21.11-27.11

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →

Новости по теме

26.04.2017
Шьямалан снимет сиквел «Сплита» с Сэмюэлем Л. Джексоном.
22.04.2017
«Дэдпул 2» и новые «Люди Икс» получили даты релиза.
25.02.2017
Названы даты начала съемок «Дэдпула 2» и «Новых Мутантов».
12.02.2017
Концепт-арт «Новых Мутантов» с Мэйси Уильямс.
06.01.2017
Профессор Икс появится в блокбастере «Новые Мутанты».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 фильмов, не рекомендуемых верующим 15 фильмов, не рекомендуемых верующим
10 лучших необычных романтических комедий 10 лучших необычных романтических комедий
10 наиболее продолжительных художественных фильмов всех времен 10 наиболее продолжительных художественных фильмов всех времен
11 голливудских звезд, избавившихся от зависимостей 11 голливудских звезд, избавившихся от зависимостей
12 комедий об утреннем похмелье 12 комедий об утреннем похмелье
10 фильмов, которым кассовый провал не помешал стать культовыми 10 фильмов, которым кассовый провал не помешал стать культовыми

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть