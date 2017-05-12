Волчья магия

Подтвердился давний слух о кастинге «Новых мутантов» из киновселенной Людей Икс: Аня Тэйлор-Джой и Мэйси Уильямс действительно получили роли Мэджик и Вулфсбэйн соответственно.

«Новые мутанты» будут заметно отличаться по стилю от предыдущих частей франшизы: вместо классического sci-fi экшена нас ждет нечто, описываемое как «Стивен Кинг встречает Джона Хьюза», то есть молодежная драма с хоррор-элементами. В качестве близкого по духу проекта называется сериал «Очень странные дела».

Команда состоит из следующих персонажей: Мэджик (Тэйлор-Джой), сестра Колосса и могущественная колдунья, умеющая телепортироваться; Вулфсбэйн (Уильямс), которая может превращаться в оборотня по собственному желанию; Дани Мунстар, известная как Мираж, и способная воплощать чужие мысли и страхи; Пушечное ядро (Нэт Вулф), обладающий способностью взлетать; Санспот, поглощающий излучение Солнца и выделяющий мощные потоки энергии, и Варлок, техно-органическое существо, меняющее свою форму и размеры.



Режиссерское кресло проекта занимает Джош Бун («Виноваты звезды»), над сценарием работали Нэйт Гуолтни, Скотт Нойстадтер, Майкл Х. Уэбер и сам Бун. Мировая премьера супергеройской ленты запланирована на 13 апреля 2018 года.