Волевое решение

Те, кто уже посмотрели спин-офф «Изгой-один», могли заметить, что множество сцен из трейлеров так и не попали в окончательную версию картины. Более того, по словам Гарета Эдвардса, изначально финал ленты должен был стать совсем другим.

Внимание! Дальше есть спойлеры.

Empire поинтересовались у режиссера, планировался ли конец с гибелью почти всех основных персонажей с самого начала: «В первой версии сценария нет. Негласно предполагалось, что мы просто не можем этого сделать. Я пытался понять, как же можно закончить фильм в таком случае, люди постоянно спрашивали меня: “Но ведь они же должны умереть?”, я отвечал, “Конечно, но можем ли мы позволить себе подобное?”.

В итоге Кэтлин Кеннеди и остальные ребята из Disney дали свое согласие, сказав, что “такой финал будет иметь смысл. Им придется умереть, потому что в Новой Надежде они не фигурировали”. Так у нас появилась лицензия на убийство. И всё равно я ждал, когда ко мне придут и заставят вписать в фильм сцену с выжившими Джин и Кассианом, оказавшимися на другой планете и т.д., но этого так и не произошло».

Первый фильм из линейки одиночных лент вселенной «Звёздные Войны» с участием Фелисити Джонс, Диего Луны, Алана Тьюдика, Фореста Уитакера, Бена Мендельсона, Донни Йена и Мадса Миккелсена попал в мировой прокат на прошлой неделе, заработав за дебютный уик-энд $290,5 миллионов.