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Война с титаном

21.06.2017 13:30
Война с титаном

Блокбастер «Мстители: Война бесконечности» станет самым масштабным проектом студии Marvel, в котором появятся 67 персонажей. Недавно Скарлетт Йоханссон побывала на шоу Стивена Кольбера, где рассказал об эпической сцене с участием почти половины всего каста.

«По-моему, в “Войне бесконечности” участвуют где-то 61-62 персонажа. Мы снимали одну из сцен, так вот в ней появляются 32 наших персонажа, и это, конечно, очень много. Иногда я даже не понимала, кто здесь герой Марвел, а кто просто член съемочной команды», – сообщила Скарлетт.

В то время как Мстители и их союзники продолжают защищать мир от невероятных угроз, из космических теней возникает новая опасность в лице безумного титана Таноса (Джош Бролин). Печально известный на всю галактику деспот собирается завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами невообразимой мощи, чтобы перекроить реальность в соответствии со своей извращенной волей. Всё, ради чего на протяжении многих лет сражались Мстители, привело к этому кульминационному моменту, ведь судьба Земли и всего существующего никогда не была настолько неопределенной.

Съемочный процесс «Войны бесконечности» стартовал в январе и продлится до конца июня-начала июля. Пока что безымянных «Мстителей 4» начнут снимать, по словам Кевина Файги, уже в августе. Братья Руссо выступают режиссерами обеих картин, над сценарием работали Кристофер Маркус и Стивен МакФили.

Помимо шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Чёрная Пантера и Человек-паук.

Российская премьера третьих «Мстителей» состоится 3 мая 2018 года.

 

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