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Новости кино

Возмездие Касла

22.10.2017 09:00
Возмездие Касла

Порция кадров из супергеройского сериала «Каратель», входящего в киновселенную Марвел. Премьера нового шоу от Netflix запланирована на 17 ноября, к образу заглавного персонажа вернется Джон Бернтал.

Детали сюжета «Карателя» не раскрываются. В актерском составе значатся Бен БарнсЭбон Мосс-Бакрак, Дебора Энн Уолл, Эмбер РеваДэниэл Уэббер, Джейсон Р. МурПол ШульцДжэйми Рэй Ньюман и Майкл Нэтансон. Шоураннером проекта назначен Стив Лайтфут – исполнительный продюсер «Ганнибала».

Всего в первый сезон войдет 13 серий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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