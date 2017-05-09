Возрождение героя

Третий фильм о «Хеллбое» всё-таки увидит свет: создатель персонажа Майк Миньола объявил, что франшизу ждет ребут. Режиссером новой ленты, рассчитанной под рейтинг R, выступит Нил Маршалл («Спуск», «Игра престолов»), а главную роль сыграет Дэвид Харбор («Очень странные дела»).

THR также сообщают, что над сценарием фильма с рабочим названием «Hellboy: Rise of the Blood Queen» работают Эндрю Косби («Эврика»), Кристофер Голден («Призраки альбиона: наследие») и сам Миньола. Продюсированием ребута займутся Ллойд Левин и Ларри Гордон.

В январе режиссер первых двух частей Гильермо дель Торо пытался начать разработку триквела и пообещал сесть за стол переговоров с Миньолой и Роном Перлманом. Однако уже спустя месяц постановщик заявил, что проект точно не будет снят.