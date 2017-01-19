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Новости кино

Адский парень

19.01.2017 08:57
Адский парень

Похоже, что третьей части «Хеллбоя» все же суждено увидеть свет. Хотя ранее Рон Перлман уверял, что выпускать триквел никто не собирается, накануне режиссер Гильермо дель Торо публично заявил, что приступит к разработке фильма, но при одном условии.

В своем твиттере дель Торо запустил голосование, чтобы выяснить заинтересованность фанатов в выходе «Хеллбоя 3». И если твит наберет 100 тысяч голосов, то режиссер сядет за стол переговоров с Перлманом и создателем персонажа Майком Миньолой, чтобы обсудить перспективы ленты «еще раз».

Судя по количеству голосов, дель Торо все же придется выполнить свое обещание, поскольку интерес поклонников к третьему «Хеллбою» по-прежнему не угасает. Вкупе с желанием Рона Перлмана снова примерить на себя образ супергероя, у третьей части франшизы есть действительно неплохие шансы оказаться на экранах, несмотря на скромные сборы двух предыдущих картин.

 

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