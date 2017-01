Адский парень

Похоже, что третьей части «Хеллбоя» все же суждено увидеть свет. Хотя ранее Рон Перлман уверял, что выпускать триквел никто не собирается, накануне режиссер Гильермо дель Торо публично заявил, что приступит к разработке фильма, но при одном условии.

В своем твиттере дель Торо запустил голосование, чтобы выяснить заинтересованность фанатов в выходе «Хеллбоя 3». И если твит наберет 100 тысяч голосов, то режиссер сядет за стол переговоров с Перлманом и создателем персонажа Майком Миньолой, чтобы обсудить перспективы ленты «еще раз».

Informal poll (let's see how many votes we get in 24 hours)

Hellboy III