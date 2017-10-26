Враг Бэтса

Суперзлодей Дэфстроук в исполнении Джо Манганьелло получит отдельный фильм в рамках киновселенной DC. В «Лиге справедливости» и новом сольном «Бэтмене» персонаж, судя по всему, так и не появится.

Режиссерское кресло проекта планирует занять Гарет Эванс ‒ создатель убойной экшен-дилогии «Рейд». Какие-либо подробности о сюжете, дате релиза и других участниках актерского состава не разглашаются.

Изначально Дэфстроук должен был стать главным антагонистом в «Бэтмене» Бена Аффлека, но с приходом постановщика Мэтта Ривза от этих планов было решено отказаться. Также предполагалось, что персонаж Манганьелло мелькнет в «Лиге справедливости» вместе с Лексом Лютером, однако первые зрители сообщили об отсутствии Дэфстроука в картине.