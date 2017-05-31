Враг кайдзю

Warner Bros. и Legendary нашли режиссера для предстоящего блокбастера «Годзилла против Кинг-Конга» – постановкой ленты займется Адам Вингард («Тебе конец!», «Ведьма из Блэр: Новая глава»).

Сценарий фильма пишет Терри Россио, работавший над всеми частями «Пиратов Карибского моря» и «Годзиллой» 1998 года, а помогает ему «команда сценаристов», состоящая из Патрика МакКея, Джона Д. Пэйна («Стартрек: Бесконечность»), Линдси Бир, Кэт Васко, Т.С. Ноулин («Бегущий в лабиринте») и комикс-автор Дж. Майкл Стражински.

Релиз «Годзиллы против Кинг-Конга» запланирован на 21 мая 2020 года.