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Враги Лоррейн

20.05.2017 14:00
Враги Лоррейн

Появился новый промо-ролик шпионского экшен-триллера «Взрывная блондинка» – экранизации графического романа «Самый холодный город» с участием Шарлиз Терон и Джеймса МакЭвоя.

Сюжет посвящен временам холодной войны, когда агент британской разведки Лоррейн Броутон (Терон) прибывает в Западный Берлин, чтобы расследовать убийство коллеги. Это официальная версия событий, настоящее же задание – найти пропавший список двойных агентов, из-за которого и был убит её друг. Для этого героиня объединяет свои силы с Дэвидом Персивалем (МакЭвой) – начальником местной резидентуры, который поможет Лоррейн выжить в смертоносных шпионских играх.

Режиссерское кресло занял Дэвид Лейтч («Джон Уик», «Дэдпул 2»), автором сценария выступил Курт Йонстад («300 спартанцев», «Последняя фотография»). В каст ленты также вошли София БутеллаДжон ГудманТоби ДжонсЭдди Марсан и Джеймс Фолкнер.

Премьера «Взрывной блондинки» состоится 27 июля.

 
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