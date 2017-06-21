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Вражда симбиотов

21.06.2017 19:30
Вражда симбиотов

THR опубликовали несколько новых подробностей о фильмах «паучьей» вселенной Sony (всё-таки ставшей частью киновселенной Marvel). По информации издания, в «Веноме» нас ждет появление другого симбиота, Карнажа, который вполне может оказаться главным суперзлодеем ленты.

Помимо сольных проектов о Веноме и Чёрной Кошке с Серебряным Соболем, студия также собирается выпустить картины про Крэйвена-охотника и Мистерио. Идея Sony заключается в том, сообщает источник THR, чтобы постепенно выстроить свою вселенную, а не сбрасывать всех злодеев в один фильм, как это ранее произошло с отмененной «Зловещей шестеркой».

Что касается остальных двух лент из трилогии о Человеке-пауке с Томом Холлэндом, то на данный момент известно лишь то, что Железный Человек и Стервятник в исполнении Майкла Китона в них участвовать не будут.

Релиз «Человека-паука: Возвращение домой» ожидается 6 июля, его сиквела – 5 июля 2019 года. «Веном» с Томом Харди в заглавной роли окажется в широком прокате 4 октября 2018 года.

 

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