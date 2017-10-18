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Всё сначала

18.10.2017 12:45
Всё сначала

В грядущем году кинематографической вселенной Марвел исполнится уже 10 лет, и к своему логическому завершению франшиза может прийти достаточно скоро. Во время интервью с Uproxx продюсер Кевин Файги сообщил, что финал Третьей фазы завершит начатый «Железным Человеком» сюжетный цикл, растянувшийся на 22 фильма.

«Сейчас мы сфокусированы на всех текущих проектах, которые приведут нас к “Мстителям 4”, стартующим в прокате в мае 2019-го. Таким образом, мы хотим достойно завершить беспрецедентный общий нарратив киновселенной длиной в 22 картины», ‒ заявил Файги. «Что будет после этого? Разумеется, у нас есть идеи, куда двигаться дальше. Но, в конце концов, главное ‒ это хорошие истории. Как говорилось в финале сериала ”Звёздный путь: Следующее поколение“, “всё хорошее когда-нибудь заканчивается“. Отсутствие бесконечности отчасти и делает наши сюжеты особенными. Именно этого мы и хотели добиться после завершения Третьей фазы и 22 фильмов. Как мы начнем всё сначала и каким образом продолжим ‒ покажет время».

Старт сюжету Четвертой фазы КВМ положит триквел «Стражей Галактики», о чем недавно рассказал режиссер Джеймс Ганн. В июле 2019 года на экраны также выйдет продолжение «Человека-паука: Возвращение домой», действие которого развернется спустя несколько минут после финальных событий «Мстителей 4».

 

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