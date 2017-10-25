Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Стрельба с переворотом.
11 лучших боевиков с акробатической стрельбой («ган-фу»)
Кто не рискует, тот не снимается в кино.
15 самых опасных и зрелищных трюков в истории кино
Старики-разбойники.
15 еще работающих режиссеров старше 70 лет
Удар! Еще удар!
15 лучших фильмов о футболе
Крылья, лапы, хвост.
25 самых обаятельных экранных животных
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Вселенная игры

25.10.2017 16:30
Вселенная игры

Карен Гиллан, Джек Блэк, Кевин Харт и Дуэйн Джонсон на кадре из приключенческой фэнтези-ленты «Джуманджи: Зов джунглей» от Sony Pictures. Премьера продолжения «Джуманджи» состоится в конце декабря.

На этот раз в полном опасности и приключений мире Джуманджи оказываются четверо подростков. Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя Смолдера Брэйвстоуна (Дуэйн Джонсон), здоровяк Фридж – в заучку-коротышку Муза Финбара (Кевин Харт), модница и красавица Беттани – в профессора Шелли Оберона (Джек Блэк), а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой Руби Раундхаус (Карен Гиллан). Теперь друзья вынуждены привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

Образы четырех подростков, решивших сыграть в «Джуманджи», воплотили Сердариус Блэйн, Мэдисон Айсман, Алекс Вулфф и Морган Тернер. Режиссерское кресло занимал Джейк Кэздан, а сценаристом выступил Скотт РозенбергВоздушная тюрьма»). Авторы решили вернуться к исходному материалу, детской книге Криса Ван Оллсберга, с целью по-новому переосмыслить ее.

На широких экранах сиквел «Джуманджи» окажется 21 декабря.

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Рискованный бизнес. 11 грядущих фильмов, которые, возможно, ждет кассовый провал (Евгений Ухов, Film.ru)
01.10.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

2017 год определенно войдет в историю как один из тех периодов, что внесли наибольшую сумятицу в индустрии – Голливуд буквально лихорадило весну и лето. Прогнозы кассовых сборов превратились...  →
Рано радуетесь!. 11 оступившихся звезд, которые получат шанс на возвращение в ближайшем будущем (Евгений Ухов, Film.ru)
27.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рано радуетесь!

Актерская слава – дело скоротечное. Звезды, сверкающие на протяжении десятилетий, это скорее исключение, чем правило, большая часть артистов вспыхивают, блистают в двух-трех проектах и со...  →
Эта песня хороша, начинай сначала. 10 грядущих сиквелов, которые послужат началом перезагрузки франшиз (Евгений Ухов, Film.ru)
01.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Эта песня хороша, начинай сначала

Смена зрительских поколений в 2010-х Голливудом была освоена достаточно необычно – рынок фильмов наполнили сиквелы, которые на самом деле оказывались ребутами известных франшиз  →
Ролевые игрища. 9 самых странных кастинговых решений нового сезона блокбастеров (Евгений Ухов, Film.ru)
10.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Ролевые игрища

Примеров неудачных кастинг-решений в последние годы предостаточно, от провалов не застрахованы даже обладатели высших актерских наград. И все же создатели блокбастеров продолжают идти на риск  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
показать еще

Новости по теме

13.10.2017
Скала о влиянии Робина Уильямса на сиквел «Джуманджи».
22.09.2017
Свежий плакат фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей».
20.09.2017
Вышел второй трейлер сиквела «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном.
19.09.2017
Новый тизер сиквела «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном.
12.08.2017
Кадр из фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей» со Скалой.

 

Свежие рецензии


Главное

Дел невпроворот
24.10
Дел невпроворот
12 загадок, которые должен раскрыть второй сезон «Очень странных дел»
Я и лошадь, я и бык…
23.10
Я и лошадь, я и бык…
10 знаменитых голливудских матерей-одиночек
Я это не надену!
22.10
Я это не надену!
13 актеров, ненавидящих костюмы, в которых им приходилось сниматься
Пионеры и принцессы
21.10
Пионеры и принцессы
10 лучших советских «хулиганских» киносказок
Ярмарка вакансий
20.10
Ярмарка вакансий
10 ролей, которые никто в Голливуде не хотел играть
Говорящие с призраками
17.10
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
Мистер «Оскар»
16.10
Мистер «Оскар»
10 лучших фильмов продюсера Харви Вайнштейна
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 самых крутых драк вслепую 10 самых крутых драк вслепую
10 лучших отечественных исторических сериалов 10 лучших отечественных исторических сериалов
15 звезд, не оправдавших голливудских надежд 15 звезд, не оправдавших голливудских надежд
10 современных режиссеров объясняют, почему сняли черно-белое кино в 21-м веке 10 современных режиссеров объясняют, почему сняли черно-белое кино в 21-м веке
25 лучших отечественных фильмов о Великой Отечественной войне 25 лучших отечественных фильмов о Великой Отечественной войне
10 самых изобретательных киноубийц 10 самых изобретательных киноубийц

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть