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Второй контакт

25.01.2017 13:00
Второй контакт

Научно-фантастическая драма «Прибытие» Дени Вильнёва, получившая целых 8 номинаций на «Оскар», снова попадет на экраны. Paramount приняли решение повторно выпустить ленту в широкий прокат, добавив около 10 минут новых эксклюзивных материалов. Бонус-контент также составят закадровые видео и комментарии от режиссера и актеров, проливающие свет на историю создания проекта.

В центре сюжета «Прибытия» находится эксперт-лингвистка Луис Бэнкс (Эми Адамс), нанятая правительством Соединенных Штатов для того, чтобы расшифровать язык инопланетян, чьи странные корабли-коконы материализуются в атмосфере и таинственно парят возле земли. Девушка должна выяснить, с какой целью прибыли инопланетные гости и узнать, грозит ли человечеству опасность.

Картина Вильнёва, основанная на sci-fi рассказе Теда Чана «История твоей жизни», заработала чуть больше 163 миллионов долларов при бюджете в $47 миллионов. Лента номинирована на премию «Оскар» в 8 категориях, в том числе как «Лучший фильм».

 

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