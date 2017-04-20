Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
2016 и все, все, все.
Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года
Как вода с маслом.
10 самых абсурдных фильмов, сочетающих несочетаемое
Чтение на ночь.
10 самых сексапильных экранизаций книг
Штык в землю.
13 лучших антивоенных фильмов
Страх над городом.
10 фильмов о педофилах и педофилии
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Выход Неоморфа

20.04.2017 20:05
Выход Неоморфа

Empire опубликовали три новых кадра из хоррора «Чужой: Завет» с участием Неоморфа, Майкла ФассбендераГая Пирса в образе Питера Вэйланда, а также планеты Создателей. В широком прокате картина Ридли Скотта окажется 18 мая.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». В актерский состав ленты также вошли Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Эми Сейметц, Демиан Бишир, Натаниэль Дин, Кэлли Эрнандес  Кармен Эджого, Горан Д. Клюе и Джеймс Франко в роли капитана Брэнсона. 

 

 

 

 
 6

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Против течения: «Живое». 5 козырей, которыми «Живое» может побить нового «Чужого» (Евгений Ухов, Film.ru)
28.03.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: «Живое»

Хорошая космическая фантастика на экранах кинотеатров появляется достаточно редко, добротных хорроров, разворачивающихся в замкнутой системе космического корабля или инопланетного жилого модуля, и...  →
Дайджест новостей за неделю 23.01-29.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
29.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 23.01-29.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
25.12.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Блог: Лучшее кино про яйца - это, конечно, "Чужой" (Евгений Ухов)
16.04.2017
Евгений Ухов

Блог: Лучшее кино про яйца - это, конечно, «Чужой»

Лучшее кино про яйца - это, конечно, "Чужой". ...  →
показать еще

Новости по теме

18.04.2017
Два новых промо-ролика sci-fi хоррора «Чужой: Завет».
15.04.2017
Кадр из sci-fi хоррора «Чужой: Завет» Ридли Скотта.
14.04.2017
Свежий постер фантастического хоррора «Чужой: Завет».
06.04.2017
Зарубежный постер и кадр из хоррора «Чужой: Завет».
05.04.2017
Ридли Скотт об альтернативной концовке первого «Чужого».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 самых популярных цитат из фильмов Эльдара Рязанова 10 самых популярных цитат из фильмов Эльдара Рязанова
10 самых безумных и дорогих подарков голливудских знаменитостей 10 самых безумных и дорогих подарков голливудских знаменитостей
10 крупных фильмов, которые спиратили до премьеры 10 крупных фильмов, которые спиратили до премьеры
7 необычных танцевальных сцен в кино 7 необычных танцевальных сцен в кино
10 голливудских актрис, которые заметно менялись в весе 10 голливудских актрис, которые заметно менялись в весе
15 фильмов, не рекомендуемых верующим 15 фильмов, не рекомендуемых верующим

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть