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Вызов мастера

10.08.2017 18:10
Вызов мастера

Появился дебютный отрывок из биографической драмы «Рождение дракона» о легендарном актере и мастере боевых искусств Брюсе Ли. Главную роль в фильме сыграл Филип Инг, режиссером выступил Джордж Нолфи.

Великие люди, умиравшие молодыми, быстро превращаются в легенды – если человек так многого добился к тридцати, то каким бы он стал в пятьдесят? Один из таких человек – Брюс Ли, успевший сняться в более чем двух десятках картин, но прославившийся всего пятью своими «взрослыми» фильмами, последний из которых вышел лишь спустя пять лет после его смерти.

Лента Джорджа Нолфи уже успела задеть чувства фанатов, обвинивших авторов фильма в расизме и неуважении к мастеру джиткундо. Проект осудила и дочь Брюса Ли, Шэннон Ли, назвавшая «Рождение Дракона» оскорбительной карикатурой.

В российском прокате байопик окажется 7 сентября.

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