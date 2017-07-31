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Битва мастера

31.07.2017 12:35
Битва мастера

Биографическая драма «Рождение дракона» о легендарном актере и мастере боевых искусств Брюсе Ли обзавелась свежим постером. Главную роль сыграл Филип Инг, режиссерское кресло занял Джордж Нолфи.

Великие люди, умиравшие молодыми, быстро превращаются в легенды – если человек так многого добился к тридцати, то каким бы он стал в пятьдесят? Один из таких человек – Брюс Ли, успевший сняться в более чем двух десятках картин, но прославившийся всего пятью своими «взрослыми» фильмами, последний из которых вышел лишь спустя пять лет после его смерти.

Лента Джорджа Нолфи уже успела задеть чувства фанатов, обвинивших авторов фильма в расизме и неуважении к мастеру джиткундо. Проект осудила и дочь Брюса Ли, Шэннон Ли, назвавшая «Рождение Дракона» оскорбительной карикатурой.

В американском прокате картина окажется в августе, дата российского релиза не называется.

 

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