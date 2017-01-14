Взрослая четверка

Шоураннер кроссовера «Защитники» Марко Рамирез дал развернутое интервью Entertainment Weekly, в котором рассказал об атмосфере нового сериала Marvel и Netflix, общих чертах характера четверки непохожих супергероев и их особых взаимоотношениях.

«Это история о семье сирот, уже взрослых, но которым всё равно есть куда расти. Перед сценаристами стояла задача начать сюжет с тех вопросов, которые были поставлены в финале каждого шоу», – говорит Рамирез. «Помимо того, что все они являются героями комиксов Марвел, у них есть и другая общая тема: все они сироты, они чувствуют необходимость совершать хорошие поступки, но при этом постоянно сражаются со своим внутренним хаосом, который оказывает влияние на их личную жизнь. И все они достаточно по-взрослому справляются с темой “супергероизма” в целом».

«Что касается тона, то мы не особо задумывались над тем, как правильно совместить их всех, но скорее об общей атмосфере сериала», – продолжает Марко. «Естественно, мы не могли проигнорировать существующую химию между Дэнни Рэндом и Люком Кейджем, которая многим знакома по серии “Heroes for Hire”. Лично мне очень нравятся взаимоотношения Мэтта и Дэнни. Между Люком, Джессикой и Дэнни также существует потрясающая динамика. Одной из самых интересных черт нашего шоу может стать именно этот фактор: каждый из них по-особому общается и взаимодействует друг с другом».

В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс). Роль главной злодейки исполнила Сигурни Уивер.