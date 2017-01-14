Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Мал, да удал!
15 звезд, превзошедших успех своих старших братьев и сестер
Пусть глаз порадуется.
15 актрис, ради которых стоит смотреть осенние теленовинки
Есть контакт!
14 кинофильмов с несимулированным сексом
Кинопремьеры месяца.
10 главных фильмов ноября 2016 года
Герои Севера.
15 лучших канадских сериалов последних лет
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Взрослая четверка

14.01.2017 17:40
Взрослая четверка

Шоураннер кроссовера «Защитники» Марко Рамирез дал развернутое интервью Entertainment Weekly, в котором рассказал об атмосфере нового сериала Marvel и Netflix, общих чертах характера четверки непохожих супергероев и их особых взаимоотношениях.

«Это история о семье сирот, уже взрослых, но которым всё равно есть куда расти. Перед сценаристами стояла задача начать сюжет с тех вопросов, которые были поставлены в финале каждого шоу», – говорит Рамирез. «Помимо того, что все они являются героями комиксов Марвел, у них есть и другая общая тема: все они сироты, они чувствуют необходимость совершать хорошие поступки, но при этом постоянно сражаются со своим внутренним хаосом, который оказывает влияние на их личную жизнь. И все они достаточно по-взрослому справляются с темой “супергероизма” в целом».

«Что касается тона, то мы не особо задумывались над тем, как правильно совместить их всех, но скорее об общей атмосфере сериала», – продолжает Марко. «Естественно, мы не могли проигнорировать существующую химию между Дэнни Рэндом и Люком Кейджем, которая многим знакома по серии “Heroes for Hire”. Лично мне очень нравятся взаимоотношения Мэтта и Дэнни. Между Люком, Джессикой и Дэнни также существует потрясающая динамика. Одной из самых интересных черт нашего шоу может стать именно этот фактор: каждый из них по-особому общается и взаимодействует друг с другом».

В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс). Роль главной злодейки исполнила Сигурни Уивер.

 

 5

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

13.01.2017
Первые кадры и видео со съемок «Защитников» Marvel и Netflix.
18.12.2016
Сигурни Уивер на съемках сериала «Защитники» Marvel.
05.12.2016
«Люк Кейдж» от Marvel и Netflix продлен на 2 сезон.
02.12.2016
Сигурни Уивер о сиквелах «Аватара» и «Защитниках».
17.11.2016
Кадры со съемок кроссовера «Защитники» от Netflix.

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 скучных фильмов, которые пересматривают только из-за обнаженки 12 скучных фильмов, которые пересматривают только из-за обнаженки
10 самых больших киномонстров 10 самых больших киномонстров
10 хорроров о научных экспериментах, обернувшихся катастрофой 10 хорроров о научных экспериментах, обернувшихся катастрофой
12 «сдувшихся» франшиз 12 «сдувшихся» франшиз
13 актрис, вышедших замуж за «тугие кошельки» 13 актрис, вышедших замуж за «тугие кошельки»
15 самых опасных и зрелищных трюков в истории кино 15 самых опасных и зрелищных трюков в истории кино

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть