Взрослые истории

В минувшую пятницу вышел сериал «Охотник за разумом», несколько серий которого снял Дэвид Финчер. В беседе с Yellow King Film Boy режиссер воспользовался случаем и похвалил Netflix за возможность рассказывать нетривиальные и вдумчивые сюжеты, заодно покритиковав Marvel за их подход к созданию фильмов.

«Есть огромное количество талантливых людей, которые работают на Marvel, но не находят особой поддержки. Думаю, если мы сможем предложить этим авторам площадку, где у них появится возможность рассказывать вдумчивые, взрослые, интересные, непростые и вызывающие истории, то они наконец будут создавать проекты, не связанные по рукам и ногам тремя актами. Тем более, что серии необязательно должны длиться 22 минуты и обрываться на клиффхэнгерах. Мне кажется, мы живем в захватывающее время», ‒ заявил Финчер.

«Охотник за разумом» посвящен агентам ФБР, специализирующимся на поимке наиболее опасных серийных убийц, для чего им часто приходится тесно общаться с ранее пойманными изуверами. Дэвид Финчер срежиссировал два первых и два заключительных эпизода шоу. Следующим проектом постановщика станет сиквел «Войны миров Z», где Финчер снова поработает с Брэдом Питтом.