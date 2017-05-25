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Взрывной дуэт

25.05.2017 20:30
Взрывной дуэт

Sony нашли режиссера для сольного фильма о Чёрной Кошке и Серебряном Соболе: ленту по комиксам Марвел снимет Джина Принс-БайтвудЛюбовь и баскетбол», «Тайная жизнь пчел»).

Первую версию сценария написала Лиза Джой-НоланМир Дикого Запада»), теперь же над скриптом трудится Кристофер ЙостТор: Рагнарёк», «Тор 2: Царство тьмы»). Картина никак не будет связана с киновселенной Марвел, поэтому на появление Человека-паука в исполнении Тома Холлэнда рассчитывать не стоит. Однако проект станет частью новой вселенной, начало которой положит «Веном».

Официальные детали кастинга ожидаются уже в ближайшее время, поскольку старт съемок запланирован на эту осень. Дата релиза пока что не разглашается. 

 

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