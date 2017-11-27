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Юбилей героев

27.11.2017 16:15
Юбилей героев

Команда героев из «Чёрной Пантеры», «Мстителей: Война бесконечности» и второй части «Человека-муравья» на специальной фотосессии от Vanity Fair, посвященной грядущему юбилею киновселенной Марвел.

В то время как Мстители и их союзники продолжают защищать мир от невероятных угроз, из космических теней возникает новая опасность в лице безумного титана Таноса (Джош Бролин). Печально известный на всю галактику деспот собирается завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами невообразимой мощи, чтобы перекроить реальность в соответствии со своей извращенной волей. Всё, ради чего на протяжении многих лет сражались Мстители, привело к этому кульминационному моменту, ведь судьба Земли и всего существующего никогда не была настолько неопределенной.

На широкие экраны третья часть «Мстителей» попадет 3 мая 2018-го.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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