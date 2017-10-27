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Новости кино

Юмор шпионки

27.10.2017 18:40
Юмор шпионки

Во время интервью с сайтом io9 режиссер Тайка Вайтити рассказал, что хотел бы поработать над ещё одной франшизой Марвел после «Тора: Рагнарёк», а именно над сольной картиной о Чёрной Вдове.

«Честно говоря, мне кажется, что я могу привнести нечто уникальное в любую франшизу. Поэтому мне бы хотелось снять кино про Чёрную Вдову, но только сделать этот фильм куда более безумным и смешным, чем вы ожидаете. Ведь все мы знакомы с её историей, очень угрюмой и мрачной. Но! Что если этот сюжет будет подан с юмором, станет по-настоящему развлекательным?», ‒ говорит Вайтити. «Да, вот такой неочевидный выбор ‒ это по моей части. Я думаю, свой подход можно найти к любому персонажу. Надо лишь определиться со стилем, одновременно отдать дань уважения уже существующему исходному материалу, но также преподнести его в более развлекательной для зрителей форме».

 

Помимо этого, Тайка анонсировал появление американской версии «Реальных упырей», которая станет сериалом. Что же касается двух ранее заявленных проектов по мотивам вампирской комедии ‒ фильма «Мы – волки» о банде оборотней и спинофф-сериала «Группа реагирования на паранормальные события» ‒ то они оба находятся в разработке. «Пишем понемногу, пытаемся придумать крутые идеи как для двух сериалов, так и для картины об оборотнях. Все они обязательно увидят свет!» ‒ уверяет постановщик.

 

На российских экранах «Тор: Рагнарёк» окажется 2 ноября.

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