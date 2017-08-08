Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Побудь в моей шкуре.
12 самых впечатляющих сцен, снятых от первого лица
Смешные люди.
15 кавээнщиков, сыгравших главные роли в кино
Нож и вилка – мои документы.
10 самых необычных киноповаров
Телевизор врать не станет!
11 киношных лайфхаков, которые не стоит применять в жизни
Доспехи бога.
Эволюция костюма Бэтмена на ТВ и в кино
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Южный шарм

08.08.2017 12:30
Южный шарм

Кинокомикс  «Kingsman: Золотое кольцо» обзавелся новым тизер-трейлером. Во второй части заводного экшена от Мэттью Вона сыграли Тэрон Эджертон, Колин Ферт, Холли Берри, Ченнинг Татум, Джулианна Мур, Марк Стронг, Педро Паскаль и Джефф Бриджес.

После того, как штаб-квартира Kingsman была разрушена новым злодеем по имени Поппи (Джулианна Мур), агентам Эггси и Мерлину не остается ничего иного, как обратиться за помощью к американским коллегам из аналогичной разведслужбы под названием Statesman. Переборов неприязнь, супершпионам придется найти общий язык и вместе бороться за спасение мира от надвигающегося зла.

Холли Берри воплощает образ главы ЦРУ, Педро Паскаль сыграл агента Джека Дэниелса, а Ченнинг Татум – агента Текилу. Также в касте значатся Элтон Джон, Винни Джонс и Эдвард Холкрофт.

На широких экранах шпионский боевик окажется 28 сентября.

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Рано радуетесь!. 11 оступившихся звезд, которые получат шанс на возвращение в ближайшем будущем (Евгений Ухов, Film.ru)
27.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рано радуетесь!

Актерская слава – дело скоротечное. Звезды, сверкающие на протяжении десятилетий, это скорее исключение, чем правило, большая часть артистов вспыхивают, блистают в двух-трех проектах и со...  →
Ролевые игрища. 9 самых странных кастинговых решений нового сезона блокбастеров (Евгений Ухов, Film.ru)
10.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Ролевые игрища

Примеров неудачных кастинг-решений в последние годы предостаточно, от провалов не застрахованы даже обладатели высших актерских наград. И все же создатели блокбастеров продолжают идти на риск  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →
показать еще

Новости по теме

20.07.2017
Бесцензурный трейлер кинокомикса «Kingsman: Золотое Кольцо».
17.07.2017
Порция свежих постеров кинокомикса «Kingsman: Золотое кольцо».
14.07.2017
Первый взгляд на главную злодейку из сиквела «Kingsman».
06.07.2017
Новый тизер-трейлер кинокомикса «Kingsman: Золотое Кольцо».
07.05.2017
Промо-ролик экшена «Kingsman: Золотое кольцо».

 

Свежие рецензии


Главное

Скрытый дефект
08:00
Скрытый дефект
12 физических недостатков звезд, о которых вы, возможно, не подозревали
Это наш с тобой секрет…
06.08
Это наш с тобой секрет…
15 голливудских актеров с необычными кинопристрастиями
Сейчас так не снимают…
05.08
Сейчас так не снимают…
12 классических сцен, которые сегодня снять было бы невозможно
Кривые отражения
04.08
Кривые отражения
10 персонажей экранизаций, которые в кино совсем не такие, как в оригинале
Начни с улыбки
03.08
Начни с улыбки
13 звезд Голливуда, начинавших карьеру с комедий
Только хардкор!
01.08
Только хардкор!
16 лучших кинобоев XXI века
Позор для короля
31.07
Позор для короля
12 худших экранизаций книг Стивена Кинга
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 «забуксовавших» режиссеров 10 «забуксовавших» режиссеров
12 фильмов, подтверждающих, что Сигурни Уивер правит миром 12 фильмов, подтверждающих, что Сигурни Уивер правит миром
12 звезд сериалов, не нашедших себя в большом кино 12 звезд сериалов, не нашедших себя в большом кино
13 самых элегантных убийц в кино 13 самых элегантных убийц в кино
10 злодеев Disney 10 злодеев Disney
15 спортсменов, ставших актерами 15 спортсменов, ставших актерами

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть