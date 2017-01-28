За кубиками

Вышел забавный ролик о создании анимационной ленты «Лего. Фильм: Бэтмен» с закадровыми комментариями от Брюса Уэйна (Уилл Арнетт), дворецкого Альфреда Пенниуорта (Рэйф Файнс), Джокера (Зак Галифианакис) и других.
Также в мульте появится Бэтгёрл / Барбара Гордон, говорящая голосом Розарио Доусон, Робин, озвученный Майклом Сера, и Харви Двуликий, свой голос которому подарил Билли Ди Уильямс, игравший Харви Дента в «Бэтмене» Тима Бёртона. Роли Мэра Готэма и Харли Квинн сыграли, соответственно, Мэрайя Кэри и Дженни Слэйт.
Постановкой занимался Крис МакКэй («Робоцып»), а сценарий написал Сет Грэм-Смит, автор «Президента Линкольна: Охотника на вампиров» и «Гордости и предубеждения и зомби».
Премьера спин-оффа «Лего. Фильма» о готэмском супергерое состоится 9 февраля.
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий