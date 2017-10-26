Забыть таймлайны

Арнольд Шварценеггер дал интервью изданию Business Insider, в котором поделился подробностями о предстоящем шестом «Терминаторе», пообещав, что фильм исправит франшизу и станет чем-то совершенно новым.

«Джеймс Кэмерон и Тим Миллер смогли прийти к такой концепции, с помощью которой можно не только продолжить историю T-800, но и снять абсолютно новую кинокартину. Они просто берут несколько основных персонажей, например, моего и Линды Хэмилтон, а затем избавляются от всего остального. Иными словами, они нарушили правила существующих таймлайнов и ушли от других персонажей», ‒ заявил актер.

Грядущая лента станет прямым продолжением «Терминатора 2: Судный день» и проигнорирует события предыдущих трех частей франшизы. Главная звезда серии Арнольд Шварценеггер вернется к своей роли, как и Линда Хэмилтон, которая снова примерит на себя образ Сары Коннор. Режиссером выступит Тим Миллер («Дэдпул»), Джеймс Кэмерон значится как продюсер и автор сюжета.

Кроме того, Кэмерон и Миллер работают над целой трилогией новых фильмов вместе с командой сценаристов, в которую входят Дэвид С. Гойер («Человек из стали», «Темный рыцарь»), Чарльз Игли («Темный ангел», «Щит») и создатель спинофф-сериала «Терминатор: битва за будущее» Джош Фридман.

В широкий прокат «Терминатор 6» попадет 26 июля 2019-го.