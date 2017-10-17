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Забытая земля

17.10.2017 13:10
Забытая земля

Дебютные тизер и постер атмосферного мини-сериала Netflix «Безбожник» с Джеком О’Коннеллом, Мишель Докери и Джеффом Дэниелсом в главных ролях. Режиссером и сценаристом телевестерна выступил Скотт ФрэнкЛоган»), в продюсерах значится Стивен Содерберг.

Действие сюжета разворачивается в 1884 году. Зловещий бандит, Фрэнк Гриффин, терроризирует Дикий Запад в поисках своего приемного сына и одновременно бывшего партнера, Роя Гуда. Ранее парня внезапно заела совесть, и он сбежал от Фрэнка в охапку с награбленным после их финального совместного налета добром. Поиски приводят Фрэнка в тихий городок Ля Белль, где, по странным обстоятельствам, обитают одни женщины.

Премьера всех 7 эпизодов шоу состоится 22 ноября.

 

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