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Забытые ответы

11.07.2017 16:30
Забытые ответы

Обложка августовского Empire и новый кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049» с героями Райана Гослинга и Харрисона Форда. В широком прокате киберпанковская лента Дени Вильнёва окажется 5 октября.

Действие «Бегущего по лезвию 2049» развернется спустя 30 лет после событий первой картины. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред ЛетоРобин РайтАна де АрмасДэйв БатистаМаккензи ДэвисСильвия ХуксЛенни Джеймс, Баркхад АбдиХиам АббассДавид ДастмалчянКарла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

 

 

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