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Задание Раппа

18.04.2017 18:05
Задание Раппа

Вышел первый трейлер боевика «Американский убийца» режиссера Майкла КуэстаУбить гонца», «Родина»). В касте фильма значится звезда франшизы «Бегущий в лабиринте» Дилан О’Брайен, а также Майкл Китон и Тейлор Китч.

Сюжет рассказывает о молодом агенте ЦРУ Митче Раппе (О'Брайен) и его наставнике, ветеране Холодной войны Стэне Херли (Китон). В самый разгар обучения Херли и Рапп получают задание от главы ЦРУ Ирен Кеннеди (Сэна Латан) и отправляются на опасное задание, их цель — найти и остановить неизвестного оперативника (Китч), который планирует начать Третью мировую войну на Среднем Востоке.

Премьера «Американского убийцы» состоится 15 сентября.

 
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