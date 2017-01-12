Задел на будущее

FX Networks решили не тянуть и продлили популярную хоррор-антологию «Американская история ужасов» сразу на 8 и 9 сезоны. Седьмой сезон шоу планируется к выпуску в этом году.

Шоураннерами снова выступят Брэд Фалчук и Райан Мерфи, которые параллельно разрабатывают еще один «секретный» сезон, которым, вероятно, станет анонсированный Мерфи в конце октября кроссовер, объединяющий в себе персонажей из двух старых частей проекта.