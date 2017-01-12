Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Самые ожидаемые фильмы апреля 2014 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы апреля 2014 года
Самые ожидаемые фильмы февраля 2015 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2015 года
Время, вперед!
12 странных способов путешествовать во времени
История Большого взрыва.
20 лучших американских телесериалов 2000-х
Не прячьте ваши денежки.
20 самых обаятельных криминальных пар в кино
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Задел на будущее

12.01.2017 19:25
Задел на будущее

FX Networks решили не тянуть и продлили популярную хоррор-антологию «Американская история ужасов» сразу на 8 и 9 сезоны. Седьмой сезон шоу планируется к выпуску в этом году.

Шоураннерами снова выступят Брэд Фалчук и Райан Мерфи, которые параллельно разрабатывают еще один «секретный» сезон, которым, вероятно, станет анонсированный Мерфи в конце октября кроссовер, объединяющий в себе персонажей из двух старых частей проекта.

 

 6

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Тройной уровень глубины. Обзор иностранной прессы на «неформатный» сезон «Американской истории ужасов» (Владислав Копысов, Film.ru)
22.11.2016
Владислав Копысов, Film.ru

Тройной уровень глубины

Обзор иностранной прессы на «неформатный» сезон «Американской истории ужасов»  →
Настоящая история ужасов. 10 реальных историй, пугающих лучше любого хоррора (Евгений Ухов, Film.ru)
19.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Настоящая история ужасов

Мы собрали для вас несколько удивительных и пугающих подлинных случаев, когда их герои словно оказывались персонажами хоррора. У этих «хорроров» конец хороший, но вообще не забывайте:...  →
Настоящее страшное телевидение. Рецензия на шестой сезон сериала «Американская история ужасов» (Евгений Ухов, Film.ru)
17.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Рецензия на шестой сезон сериала «Американская история ужасов»

Почувствовав зрительское разочарование от предыдущих сезонов шоу, авторы новой «Истории ужасов» вдохнули в сериал не только жизнь, но и здоровую порцию юмора. Да и страха прибавилось ...  →
Все грани клоунов. 10 экранных клоунов на любой вкус (Борис Иванов, Film.ru)
09.10.2016
Борис Иванов, Film.ru

Все грани клоунов

«Клоун» – в Америке это слово давно ассоциируется не с чем-то добрым, а с чем-то жутким. Связано это с тем, что клоунов часто приглашают на детские вечеринки, а малышам не...  →
Не приговор, а диагноз. 13 актеров, справившихся с раком (Евгений Ухов, Film.ru)
16.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Не приговор, а диагноз

Звезды кино, хоть и кажутся нам иногда небожителями, на самом деле являются такими же людьми из плоти и костей. И болезни их преследуют ничуть не реже, чем зрителей. В том числе и рак  →
Блог: К пятому сезону Американская история ужасов скатилась в сраное говно (Евгений Ухов)
31.10.2016
Евгений Ухов

Блог: К пятому сезону Американская история ужасов скатилась в сраное говно

Как и многие олдфаги, я считаю, что к пятому сезону Американская история ужасов скатилась в сраное говно. Отель я, откровенно, даже досматривать не стал, там кроме музыки и не было ничего толкового...  →
показать еще

Новости по теме

31.10.2016
Анонсирован кроссовер «Американской истории ужасов».
04.10.2016
«Американская история ужасов» продлена на 7 сезон.
09.09.2016
Баннеры 6 сезона «Американской истории ужасов».
07.09.2016
Новый постер 6 сезона «Американской истории ужасов».
27.08.2016
Постер и промо-ролик «Американской истории ужасов».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 фильмов о Золушке 15 фильмов о Золушке
13 самых опасных городов в кино 13 самых опасных городов в кино
7 богов киноэкрана 7 богов киноэкрана
8 актеров, пожертвовавших зубами ради киноролей 8 актеров, пожертвовавших зубами ради киноролей
10 глупейших ляпов в знаменитых фильмах 10 глупейших ляпов в знаменитых фильмах
10 фильмов об общении с духами 10 фильмов об общении с духами

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть