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Заговор гильдии

14.01.2017 00:01
Заговор гильдии

В Сеть попал постер второй части задорной экшен-франшизы «Джон Уик» о неутомимом и принципиальном наёмном убийце в исполнении Киану Ривза. На экранах лента окажется в начале февраля.

Легендарный киллер Джон Уик ушел на покой и планирует вести тихую спокойную жизнь, забыв о жестоких бандитах и кровавых разборках. Но планы рушатся, когда его бывший соратник устраивает заговор с целью захватить контроль над секретной международной гильдией убийц. Много лет назад Джон дал кровную клятву помогать коллеге, и теперь он вынужден вернуться из отставки и вновь взять в руки оружие. Его дорога лежит в далекий Рим, где ему придется вступить в схватку с одними из самых смертоносных убийц в мире и задействовать все свои навыки, чтобы остаться в живых.

Режиссерское кресло занимал Чэд Стахелски, снявший первую часть хитового боевика, над сценарием снова трудился Дерек Кольстад. Помимо Киану в фильме появятся Джон Легуизамо, Лоуренс Фишберн, Бриджет Мойнэхэн, Питер Стормаре, Руби Роуз и рэпер Коммон в роли главного злыдня.

Отечественный релиз «Джона Уика 2» ожидается 9 февраля.

 

 

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