Заклятие зомби

Анонсированный на днях перезапуск цикла «Обитель Зла» обрел продюсера в лице самого Джеймса Вана («Пила», «Аквамен»)! Сценаристом проекта выступит Грег Руссо, параллельно работающий с Ваном над новой экранизацией «Mortal Kombat».
Всего, как утверждают Variety, к выпуску планируется целых шесть новых фильмов франшизы. Производством лент займется немецкая кинокомпания Constantin Film, приложившая руку ко всем предыдущим частям серии. Подробности об участниках съемочной команды и дате премьеры ребута не разглашаются.
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий