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Новости кино

Заклятие зомби

23.05.2017 10:30
Заклятие зомби

Анонсированный на днях перезапуск цикла «Обитель Зла» обрел продюсера в лице самого Джеймса ВанаПила», «Аквамен»)! Сценаристом проекта выступит Грег Руссо, параллельно работающий с Ваном над новой экранизацией «Mortal Kombat».

Всего, как утверждают Variety, к выпуску планируется целых шесть новых фильмов франшизы. Производством лент займется немецкая кинокомпания Constantin Film, приложившая руку ко всем предыдущим частям серии. Подробности об участниках съемочной команды и дате премьеры ребута не разглашаются.

 

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