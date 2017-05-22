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Новости кино

Свежие зомби

22.05.2017 00:00
Свежие зомби

Не прошло и полгода после релиза экшена «Обитель зла: Последняя глава», как стало известно о разработке новой части – продюсер Мартин Мошковиц объявил о создании перезапуска франшизы.

Производством ленты займется немецкая кинокомпания Constantin Film, работавшая над всеми предыдущими фильмами серии. Поскольку в данный момент проект находится на самой ранней стадии, то Мошковиц отказался поделиться деталями об участниках съемочной команды и дате премьеры ребута.

 

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