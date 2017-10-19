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Запертые герои

19.10.2017 11:15
Запертые герои

В интервью с IGN режиссер Джош Бун подтвердил, что блокбастер «Люди Икс: Новые мутанты» положит начало целой трилогии и пообещал, что все последующие части так же будут выдержаны в жанре хоррора.

«Мы изначально предложили Fox концепцию трилогии фильмов, основанных на серии комиксов за авторством Билла Сенкевича и некоторых элементах из выпусков конца 1980-х», ‒ говорит Бун. «Все три части будут хоррорами, при этом каждая лента представит разные подвиды жанра. Первый проект ‒ это, безусловно, сверхъестественный ужастик, герои которого не подозревают о том, как в действительности устроена реальность. Следующий будет выдержан уже в другом стиле. Иными словами, нашей целью стало исследование фильмов ужасов через призму кинокомиксов и создание трех картин с разными жанровыми оттенками».

В центре сюжета окажется пятерка мутантов-подростков, запертых против своей воли в секретном подразделении. Там герои вынуждены столкнуться с собственными разрушительными способностями и с прошлыми грехами. Им предстоит спасти не мир или вселенную, но самих себя.

Актерский состав включает в себя Аню Тэйлор-ДжойГенри ЗагуМэйси УильямсЧарли Хитона, Блю Хант, Алиси Брага и других. Релиз блокбастера из киновселенной Людей Икс ожидается 12 апреля 2018 года.

 

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