Зажечь огонь

В Сеть попал очередной трейлер музыкальной ленты «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла. Сюжет фильма посвящен истории любви старлетки (Эмма Стоун) и фанатичного джазового музыканта (Райан Гослинг), вынужденного подрабатывать в заштатных барах.

В самом сердце Лос-Анджелеса, начинающая актриса Миа (Стоун) в перерывах между прослушиваниями работает в кафе, где обслуживает успешных и влиятельных кинозвезд, мечтая однажды оказаться на их месте. Судьба сводит ее с Себастьяном (Гослинг) – одержимым музыкой джазовым пианистом, который еле сводит концы с концами, подрабатывая игрой на коктейльных вечеринках и в грязных барах. Герои влюбляются, окрыленные общей мечтой и жизненными идеалами, но пришедший успех вынуждает принимать решения, угрожающие разрушить хрупкие чувства, а мечты, к которым Миа и Себастьян шли с таким упорством и трудом, могут навсегда разлучить их.

Шазелл выступает в качестве постановщика и сценариста проекта, а в актерский состав также входит Дж.К. Симмонс, получивший премию «Оскар» за работу в предыдущем фильме режиссера «Одержимость».

Российский релиз «Ла-Ла Ленда» намечен на 12 января.