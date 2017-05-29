Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Пришел, увидел, повторил!
10 фильмов, вдохновивших людей творить глупости
Удар! Еще удар!
15 лучших фильмов о футболе
Впадаем в детство.
12 детских фильмов, которые любят взрослые
Сказал как отрезал.
20 самых памятных финальных фраз
Звезды прошлого.
15 вышедших в тираж звезд 1980-х
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Жаркие погони

29.05.2017 17:00
Жаркие погони

Появился новый ролик о создании криминального экшена «Малыш на драйве» режиссера Эдгара Райта. Закадровыми комментариями поделились Ансель ЭлгортДжон Хэмм, Фли и сам постановщик.

Юный водитель по кличке «Малыш» (Ансель Элгорт) работает на профессиональных грабителей банков. В один момент он внезапно оказывается втянутым в одно из ограблений, которое, к его глубокому сожалению, выходит из-под контроля, и все начинает идти совсем не по плану.

В актерском составе также значатся Кевин Спейси, Джейми Фокс, Лили Джеймс и Джон Бернтал. Отечественная премьера «Малыша на драйве» ожидается 24 августа.

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →

Новости по теме

11.05.2017
Ролик о создании экшена «Малыш на драйве».
03.05.2017
Ураганное промо экшена «Малыш на драйве» с Кевином Спейси.
11.04.2017
Трейлер экшена «Малыш на драйве» с Фоксом, Спейси и Хэммом.
12.03.2017
Первый трейлер экшена «На драйве» с Фоксом, Спейси и Хэммом.
21.10.2015
Джон Хэмм сыграет у Эдгара Райта

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 фильмов о монстре Франкенштейна 10 фильмов о монстре Франкенштейна
15 лучших романтических картин, проверенных временем 15 лучших романтических картин, проверенных временем
Итоги года: 15 лучших киногероев 2015 года Итоги года: 15 лучших киногероев 2015 года
12 фантастических фильмов, предсказывающих ближайшее будущее 12 фантастических фильмов, предсказывающих ближайшее будущее
10 реальных преступлений, вдохновленных кинофильмами 10 реальных преступлений, вдохновленных кинофильмами
12 фильмов, которые с возрастом становятся ценнее 12 фильмов, которые с возрастом становятся ценнее

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть