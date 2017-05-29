Жаркие погони

Появился новый ролик о создании криминального экшена «Малыш на драйве» режиссера Эдгара Райта. Закадровыми комментариями поделились Ансель Элгорт, Джон Хэмм, Фли и сам постановщик.

Юный водитель по кличке «Малыш» (Ансель Элгорт) работает на профессиональных грабителей банков. В один момент он внезапно оказывается втянутым в одно из ограблений, которое, к его глубокому сожалению, выходит из-под контроля, и все начинает идти совсем не по плану.

В актерском составе также значатся Кевин Спейси, Джейми Фокс, Лили Джеймс и Джон Бернтал. Отечественная премьера «Малыша на драйве» ожидается 24 августа.