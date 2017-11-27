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Жена-мироносица

27.11.2017 19:50
Жена-мироносица

Руни Мара на первом официальном кадре из религиозной драмы «Мария Магдалина», где актриса исполнила заглавную роль. Выход дебютного трейлера фильма состоится в ближайшие дни.

Иисуса Христа сыграл Хоакин Феникс, образ Апостола Петра воплотил Чиветель Эджиофор12 лет рабства», «Доктор Стрэндж»). Режиссером картины выступил Гарт Дэвис, ранее уже снимавший Мару в своей драме «Лев». Над сценарием работали Хелен Эдмундсон и Филиппа Гослетт.

Российская премьера «Марии Магдалины» намечена на 5 апреля 2018-го.

 


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