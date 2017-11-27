Жена-мироносица

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Руни Мара на первом официальном кадре из религиозной драмы «Мария Магдалина», где актриса исполнила заглавную роль. Выход дебютного трейлера фильма состоится в ближайшие дни.
Иисуса Христа сыграл Хоакин Феникс, образ Апостола Петра воплотил Чиветель Эджиофор («12 лет рабства», «Доктор Стрэндж»). Режиссером картины выступил Гарт Дэвис, ранее уже снимавший Мару в своей драме «Лев». Над сценарием работали Хелен Эдмундсон и Филиппа Гослетт.
Российская премьера «Марии Магдалины» намечена на 5 апреля 2018-го.
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