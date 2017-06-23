Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Контора пишет!
«Оскар» 2015 в цифрах и фактах
Родом из детства.
20 звезд, прославившихся детьми и подростками
Используй Силу воображения.
9 неожиданных фанатских теорий о сюжете «Пробуждения силы»
Слишком богатые, чтобы экономить.
10 сиквелов, производство которых стоило бы остановить
Детский лепет.
10 фильмов о младенцах
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Женщина на корте

23.06.2017 08:30
Женщина на корте

Появился второй трейлер спортивной драмеди «Битва полов», в центре сюжета которой находится теннисный матч 1973 года между первой ракеткой мира Билли Джин Кинг (Эмма Стоун) и экс-чемпионом Бобби Риггсом (Стив Карелл).

Противостояние молодой чемпионки и 55-летнего победителя турниров Большого Шлема было прозвано «битвой полов», а также стало самой рейтинговой спортивной телепрограммой всех времен – матч смотрели 50 миллионов американцев. Теннисный поединок состоялся в то время, когда общество как раз активно обсуждало проблему равенства мужчин и женщин. Мнения Кинг и Риггса по этому вопросу находились на разных полюсах, при этом каждый из них боролся со своими более личными проблемами. Поддерживая мужа в борьбе за равную оплату выступлений спортсменов обеих полов, Билли Джин параллельно пыталась осознать свою сексуальность, в то время как Бобби рисковал репутацией в попытке вернуть себе прежнюю славу. Вместе Кинг и Риггс устроили грандиозный спортивный спектакль, вызвавший широчайший резонанс далеко за пределами теннисных кортов.

Режиссерами «Битвы полов» выступили Джонатан Дэйтон и Валери ФарисРуби Спаркс», «Маленькая мисс Счастье»), над сценарием работал Саймон Бофой127 часов», «Миллионер из трущоб»). В каст также вошли Элизабет Шу, Алан Камминг, Джессика МакНэми, Остин Стоуэлл, Сара Силверман и другие.

В американском прокате лента стартует 22 сентября.

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Вот на эти два процента я и живу…. 18 кинозвезд, имеющих бизнес на стороне (Евгений Ухов, Film.ru)
16.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Вот на эти два процента я и живу…

Работа в кино – дело рискованное: сегодня ты звезда с многомиллионными контрактами, а завтра на твоем лице печать уныния имени Николаса Кейджа, за плечами миллионные долги и безрадостное...  →
И не накрашенная страшная, и накрашенная. 15 уродливых киногероинь, сыгранных красотками (Евгений Ухов, Film.ru)
28.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

И не накрашенная страшная, и накрашенная

Женщины очень трепетно относятся к своему внешнему виду и тому, что принято называть «красотой» - попробуйте отправить даму из дома без тонны обязательного макияжа, вы рискуете остаться...  →
Шкурный вопрос. 12 актеров с самыми забавными, дурацкими и неприличными татуировками (Артем Заяц, Film.ru)
06.09.2016
Артем Заяц, Film.ru

Шкурный вопрос

Американские актеры частенько экспериментируют с татуировками. Конечно, благодаря гриму, скрывающему эти художества, кинозрители часто не в курсе, что их любимцы вблизи напоминают стену сортирной...  →
Потерянное в переводе. 10 голливудских актрис с самыми сексапильными голосами (Борис Иванов, Film.ru)
21.08.2016
Борис Иванов, Film.ru

Потерянное в переводе

Когда мы смотрим фильмы в дубляже, мы видим исходную картинку, но не слышим голосов иностранных звезд. Конечно, создатели переводов стараются нанимать российских актеров, чьи голоса подходят по...  →
Paint It Black!. 11 знаменитых блондинок Голливуда, удачно примеривших темный цвет волос (Евгений Ухов, Film.ru)
14.04.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Paint It Black!

Количество дежурных шуток о блондинках и их умственных способностях давно перевалило любые разумные пределы, однако число красавиц со светлыми волосами и не думает уменьшаться. Блондинки по...  →
показать еще

Новости по теме

13.06.2017
Крэнстон и Карелл на кадре из новой ленты Ричарда Линклэйтера
16.05.2017
Первый трейлер «Битвы полов» с Эммой Стоун и Стивом Кареллом.
11.05.2017
Эмма Стоун и Стив Карелл на кадрах из драмеди «Битва полов».
06.04.2017
Кристиан Бэйл сыграет вице-президента США Дика Чейни.
02.02.2017
Режиссер «Настоящего детектива» снимет новый сериал.

 

Свежие рецензии


Главное

Как рабы на галерах
08:00
Как рабы на галерах
10 режиссеров, которые дольше всего работали над киноциклами
Дальше без меня
22.06
Дальше без меня
10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров
Бог их всех ненавидит
20.06
Бог их всех ненавидит
10 фильмов со звездами панк- и метал-сцены
Верная ставка
19.06
Верная ставка
10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов
Смерти вопреки
18.06
Смерти вопреки
10 лучших мелодрам о смертельно больных молодых людях
Водитель не нужен
17.06
Водитель не нужен
12 лучших одушевленных машин в кино
Лучше жевать, чем говорить
16.06
Лучше жевать, чем говорить
10 скандалов, вызванных постами кинознаменитостей в соцсетях
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

11 случаев, когда Голливуд ссорился с фанатами, но оказывался прав 11 случаев, когда Голливуд ссорился с фанатами, но оказывался прав
15 самых крутых женских кинодрак 15 самых крутых женских кинодрак
25 лучших отечественных фильмов о Великой Отечественной войне 25 лучших отечественных фильмов о Великой Отечественной войне
10 будущих западных лент с китайским участием 10 будущих западных лент с китайским участием
13 трагедий на съемочной площадке 13 трагедий на съемочной площадке
12 бывших спецагентов, вернувшихся в дело 12 бывших спецагентов, вернувшихся в дело

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть