Женщина на корте

Появился второй трейлер спортивной драмеди «Битва полов», в центре сюжета которой находится теннисный матч 1973 года между первой ракеткой мира Билли Джин Кинг (Эмма Стоун) и экс-чемпионом Бобби Риггсом (Стив Карелл).

Противостояние молодой чемпионки и 55-летнего победителя турниров Большого Шлема было прозвано «битвой полов», а также стало самой рейтинговой спортивной телепрограммой всех времен – матч смотрели 50 миллионов американцев. Теннисный поединок состоялся в то время, когда общество как раз активно обсуждало проблему равенства мужчин и женщин. Мнения Кинг и Риггса по этому вопросу находились на разных полюсах, при этом каждый из них боролся со своими более личными проблемами. Поддерживая мужа в борьбе за равную оплату выступлений спортсменов обеих полов, Билли Джин параллельно пыталась осознать свою сексуальность, в то время как Бобби рисковал репутацией в попытке вернуть себе прежнюю славу. Вместе Кинг и Риггс устроили грандиозный спортивный спектакль, вызвавший широчайший резонанс далеко за пределами теннисных кортов.

Режиссерами «Битвы полов» выступили Джонатан Дэйтон и Валери Фарис («Руби Спаркс», «Маленькая мисс Счастье»), над сценарием работал Саймон Бофой («127 часов», «Миллионер из трущоб»). В каст также вошли Элизабет Шу, Алан Камминг, Джессика МакНэми, Остин Стоуэлл, Сара Силверман и другие.

В американском прокате лента стартует 22 сентября.